Нову облігацію "Ялта" за 10 днів купили понад 45 тисяч разів.

Користувачі сервісу "Дія" за сім місяців придбали понад 700 тис. військових облігацій.

Про це повідомляє "Дія" у Telegram.

"Українці придбали 700+ тисяч військових облігацій у Дії. За 7 місяців користувачі Дії підтримали державу на 700 мільйонів гривень. Пишаємося!" - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У сервісі зазначили, що нова облігація "Ялта", що була введена в обіг 5 квітня, користується неабиякою популярністю серед громадян – її придбали вже понад 45 тисяч разів.

Також у "Дії" запитали користувачів, облігацію з назвою якого міста вони хочуть бачити наступною.

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій, щоб залучити більше коштів у держбюджет. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн.

З жовтня військові облігації українці можуть купити через додаток "Дія".

Облігації в "Дії" мають назви тимчасово окупованих українських міст – Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Севастополь, Ялта.

Вас також можуть зацікавити новини: