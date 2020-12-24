Санітарний регламент набирає чинності з 1 січня.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що пропонуватимуть школярам на обід за новим меню.

Про це вона розповіла в інтерв’ю НВ.

Зеленська зауважила, що в Україні проходить реформа шкільного харчування. Всі санітарні норми вже підписані та будуть введені з січня 2021 року. Оновлена нормативна база дозволить змінити шкільне меню.

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«Раніше існував просто перелік дозволених продуктів, в який не входили багато з тих, які вже широко використовують. Дуже багато було недоліків із погляду дієтичного харчування, харчування для дітей, у яких, наприклад, лактозна непереносимість тощо», – пояснила вона.

У рамках змін контролювати будуть, зокрема, шкільні буфети.

«Чипсів не буде, сосисок не буде, солодких газованих напоїв не буде. Також зараз на етапі розробки типове двотижневе меню: школа може вибрати і представити його батькам, щоб ті були в курсі, чим харчуються їхні діти протягом тижня», – відповіла дружина президента.

Діти початкових класів та діти соціальних категорій харчуються безкоштовно, все інше разом оплачують батьки й місцева влада. Вартість обідів зросла, повідомила Зеленська.

Санітарний регламент набирає чинності з 1 січня. Що він передбачає

Учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл.

Усі працівники шкіл мають проходити профілактичні медичні огляди, а в разі порушення їхніх термінів проходження вони не повинні допускатися до школи і не залучатися до освітнього процесу.

Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена. Також чітко встановлені вимоги до благоустрою території шкіл і встановлено, хто несе відповідальність, і хто повинен слідкувати за дотриманням цих норм.

МОЗ дозволило використовувати у закладах освіти дротове або бездротове підключення до мережі Інтернет. У разі, якщо використовується бездротове підключення, тобто, роутер і Wi-Fi, то вони повинні бути на висоті не менше 2 м від підлоги, і вимикатися у позанавчальний час.

Екран персональних комп'ютерів має бути не меншим за 15 дюймів. Якщо ж використовуються ноутбуки, то екран може бути 14 дюймів, але окремо ще повинна бути мишка та клавіатура.

У кожному навчальному закладі передбачається як мінімум 2-3 розміри відповідно промаркованих меблів – по зросту учнів. Також запропоновано не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди.

Учнів, які часто хворіють на застудні захворювання, ревматизм, ангіни, рекомендовано розміщувати в третьому ряду від вікна, тобто, ближче до внутрішньої стіни.

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Автор: УНІАН