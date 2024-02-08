За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, попри молодість вони мають неоціненний бойовий досвід.

Попри відносно молодий вік, кандидати на керівні посади в Збройних силах України мають неоціненний бойовий досвід. Про це в інтерв'ю програмі "Тема з Мосейчук" розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Як відомо, у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. За його словами, усі вони "розглядаються на керівні посади в армії".

"В армії має бути постійний рост, має бути постійний рух знизу вверх. ... Полковники, молоді полковники. Ті, хто побачили війну від окопу і до управління вже бригадами. Або навіть сьогодні в нас є випадки, коли доводиться і спільними штабами, коли там вже більше, ніж бригада. Ось ці люди дійсно, це нове військове покоління", - вважає Жорін.

За його словами, ці люди ростуть, при цьому в них уже є власний досвід, який вони отримали на полі бою.

"Це дуже важливо. Його не зміниш жодною школою, в жодному інституті будь-якої країни. І куди б ми не поїхали, і скільки б ми не навчалися. Але те, що знають і те, що побачили командири на полі бою сьогодні за ось ці роки, то в них вже можна навчатися", - підкреслив майор.

Жорін додав, що всі перелічені Зеленським люди є кадровими офіцерами, і багатьма з них він брав участь у боях іще з початку АТО.

Звільнення Залужного і призначення Сирського

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Крім того, глава держави повідомив, що до керівництва армією приступає нова команда.

Також Зеленський пояснив причини звільнення Залужного. За його словами, новий етап війни потребує нового підходу.

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