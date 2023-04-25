У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відкрилися ресторани швидкого харчування McDonald's.
Зокрема, почали працювати заклади, які знаходяться на Набережній Перемоги і на проспекті Гагаріна, пише "Інформатор". За його даними, McDonald's в ЦУМі ще не відновив роботу.
Видання додало, що відкрилися ресторани близько 9 години, а вже через кілька хвилин була оголошена повітряна тривога, і гостей попросили піти в укриття. Попри те, що тривога була оголошена майже відразу ж після відкриття ресторанів, деякі відвідувачі встигли забрати замовлення.
"Під закладами утворилися великі черги відвідувачів і кур'єрів сервісів доставки їжі. McDrive не працював", - наголошується у матеріалі.
Робота Mcdonald's в Україні - що потрібно знати
Після того, як РФ рано вранці 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, ресторани McDonald's в нашій країні закрилися.
20 вересня в Києві відкрилися три ресторани швидкого харчування, які працювали лише на доставку. Після цього почався серйозний ажіотаж - у доставщиків було дуже багато роботи. Пізніше в столиці ресторани швидкого харчування почали обслуговувати гостей.
Наприкінці березня поточного року McDonald's відновив роботу в Одесі.