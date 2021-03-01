Звідки з'явилися ці приховані статки — офіційного пояснення посадовець не надавав.

У голови одного із сіл Малоданилівської об'єднаної територіальної громади Харківської області знайшли вдома сотні тисяч доларів.

Про це розповіли у прес-службі обласної прокуратури.

Читайте такожМатеріальне становище більш ніж половини українців у цьому році погіршилося - опитуванняПравоохоронці проводили обшуки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ОТГ під час проведення капітального ремонту будівель (ч. 3 ст. 191 КК України).

«За результатом проведення ряду обшуків, зокрема за місцем мешкання одного із селищних голів, виявлено та вилучено понад 1,6 млн грн та понад 200 тис. дол. Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області на вказані грошові кошти накладено арешт», — повідомили у прокуратурі.

Проаналізувавши останні декларації селищного голови, правоохоронці не побачили там інформації про ці кошти та зробили висновок, що їх набуття може бути незаконним.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи — ч.1 ст. 368-5 КК України.

У разі доведення вини, селищному голові загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Комолова