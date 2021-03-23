Бойовик воював проти ЗСУ на Донбасі, а потім відбув покарання в Росії за незаконні оборудки з наркотиками.

На Харківщині правоохоронці виявили і затримали бойовика терористичної організації «ЛНР».

Читайте такожКонтррозвідники викрили двох громадян РФ, які намагалися вступити до лав НацгвардіїПро це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу.

«У складі незаконного збройного формування так званого «народного ополчения Донбасса» він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство.

«Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну», - поінформували у відомстві.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3, 263 КК України, а саме участь у терористичній організації та незаконне поводження з бойовими припасами.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Автор: Світлана Макринська