Російські окупанти завдали масштабних руйнувань у селі Мощун біля Києва.

В результаті нападу російських окупантів на село Мощун Бучанського району Київської області без даху над головою залишилися багато місцевих жителів.

Одним з багатьох свого будинку позбувся житель Мощуна Сергій Куценко, йдеться в сюжеті Анадолу.

У бесіді з виданням чоловік розповів, що продав свою квартиру в Києві і купив невеликий будинок в Мощуні.

"Протягом шести місяців ми ремонтували будинок. Повністю оновили. Провели опалення, оновили проводку. 23 лютого закінчили ремонт ванної. Новосілля справили в день початку війни - 24 лютого", - розповів чоловік.

Куценко згадав, що в день переїзду особливо раділа його 7-річна дочка, тому, що у неї вперше в житті з'явилася власна кімната. Але радість виявилася недовгою.

Обстріли села почалися 25 лютого, всюди відбувалися вибухи, горіли будинки. "Дочка, дружина, теща дуже злякалися. Ми зрозуміли, що залишатися небезпечно і 25 лютого покинули свій будинок", - розповів чоловік.

До війни родина Куценків мріяла прожити все життя в цьому селі. "Ми думали проживемо тут до кінця своїх днів. Тут дуже красива природа: ліс, річка. Збирали б гриби, як в раю. Тут же придбали будинок і наші друзі, зробили ремонт. Хтось зміг прожити рік, хтось трохи більше. Але вже все закінчилося", - сказав Куценко.

Чоловік зазначив, що наприкінці лютого їхній будинок потрапив під обстріл і повністю згорів. "Ми всі свої гроші витратили на цей будинок. Я відправив дружину і дочку за кордон. Мені ніде жити. У мене немає домівки. Ось почекаю компенсацію, (росіяни) зобов'язані компенсувати збиток", - підкреслив він.

"Загроза зберігається. Сім'я поки не повернеться, нікуди. Вони можуть приїхати тільки після закінчення війни. Вони (росіяни) можуть почати обстріли в будь-який момент. Поки я тут живу у знайомого", - сказав він.

Війна позбавила сім'ю з України будинку-мрії через день після переїзду https://t.co/aoM0xcmtIppic.twitter.com/CROlNKsUUp — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) April 19, 2022

Нагадаємо, село Мощун знаходиться поблизу міста Гостомель, з першого дня війни перетворилося на один з епіцентрів бойових дій. У спробі захопити аеродром поблизу Гостомеля і просунутися до Києва, російські окупанти активно бомбили цю частину Київської області.

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