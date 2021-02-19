У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті пішохода внаслідок конфлікту з водієм.
Читайте такожЗабила до смерті 4-річну доньку: у поліції розкрили моторошні подробиці справи горе-матеріПро це йдеться у повідомленні речниці прокуратури Києва Надії Максимець у Facebook.
Вона нагадала, що трагічний інцидент трапився сьогодні близько 15:00 на вул. Архітектора Городецького.
За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai, у ході спонтанного конфлікту з пішоходом, вийшов з машини та кілька разів його вдарив. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.
"Водій з місця події втік та після оголошення оперативного плану "Перехват" був зупинений екіпажами патрульної поліції на розі вул. Братиславської та Стальського на Лівому березі", - йдеться в повідомленні.
Водієм Hyundai виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.
Як зазначила Максимець, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого"). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.
Конфлікт водія та пішохода в центрі Києва
Сьогодні, 19 лютого, о 14:48 водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер. Затримали зловмисника о 15:58.
За інформацією "Київ оперативний", водій виїхав на зебру, і це спричинило конфлікт з пішоходом, який на той момент переходив дорогу. За кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри оприлюдненого відео, виявився смертельним.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram