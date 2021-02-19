Водієм автомобіля Hyundai виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження.

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті пішохода внаслідок конфлікту з водієм.

Читайте такожЗабила до смерті 4-річну доньку: у поліції розкрили моторошні подробиці справи горе-матеріПро це йдеться у повідомленні речниці прокуратури Києва Надії Максимець у Facebook.

Вона нагадала, що трагічний інцидент трапився сьогодні близько 15:00 на вул. Архітектора Городецького.

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai, у ході спонтанного конфлікту з пішоходом, вийшов з машини та кілька разів його вдарив. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

"Водій з місця події втік та після оголошення оперативного плану "Перехват" був зупинений екіпажами патрульної поліції на розі вул. Братиславської та Стальського на Лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Водієм Hyundai виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

Як зазначила Максимець, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого"). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.

Конфлікт водія та пішохода в центрі Києва

Сьогодні, 19 лютого, о 14:48 водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер. Затримали зловмисника о 15:58.

За інформацією "Київ оперативний", водій виїхав на зебру, і це спричинило конфлікт з пішоходом, який на той момент переходив дорогу. За кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри оприлюдненого відео, виявився смертельним.

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Автор: Інна Андаліцька