Біля театру Івана Франка в середмісті Києва водій смертельно травмував чоловіка на пішохідній зоні та втік з місця події. Поліція оголосила операцію з перехоплення вбивці.

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Відео інциденту з камер відеоспостереження виклали у міському Telegram-каналі Київ оперативний.

Водій виїхав на зебру – і це спричинило конфлікт з пішоходом, який в той момент переходив дорогу. За кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри, виявився смертельним.

В той час всередині автомобіля перебували й інші пасажири, які, схоже, ситуацією здивовані не були.

Зловмисник сів в авто і втік з місця події. Свідки намагалися підняти потерпілого, але той не рухався.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі Страна повідомив, що вбивцю вже затримали внаслідок операції з перехоплення транспорту на перехресті Братиславської-Стальського.

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Автор: УНІАН