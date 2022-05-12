Замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, наразі курсує тимчасовий автобусний маршрут 12Т.

У Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомляє Київська міськдержадміністрація, ділянки колії постраждали під час наступу російських окупантів на Київ.

Зокрема, на 1-й та 9-й лініях мінометні міни влучили у трамвайне полотно, на кінцевій трамвайного маршруту №12, що на 14-й лінії, снаряд від російського "Граду" пошкодив колію та знищив трамвайну підстанцію.

Зазначається, що спеціалісти служби колії КП "Київпастранс" почали роботи після того, як обстеження завершили сапери ДСНС.

"Вони мають встановити 250 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал. Роботи завершаться найближчим часом", - додали у КМДА.

Наголошується, що Пуща-Водицький трамвай – візитівка й один з символів Києва.

"Історичний маршрут, якому понад сто років, пережив дві світові війни. І щоразу місто відновлювало його", - зауважили у держадміністрації.

Замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, наразі курсує тимчасовий автобусний маршрут 12Т.

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