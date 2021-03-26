Чоловіка не збентежила включена камера - на неї він кілька разів повторив нецензурну лайку.

У Кривому Розі водій міського тролейбуса нагрубив пасажирці, застосувавши нецензурну лексику.

Відповідне відео, датоване ранком 24 березня, опубліковане в групі "Транспорт Кривого Рогу" в Facebook.

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На запису видно, що водій вирішив не робити передбачену маршрутом зупинку, що викликало обурення в однієї з пасажирок. Жінка підійшла до кабіни водія, запитавши про зупинку. У відповідь той заявив, що"заздалегідь треба було готуватися". Дізнавшись про включену камеру, він почав грубити.

"Нах*р пішли зі своєю камерою... Аж бігом підеш, пішла на**й. Розвертаємося і йдемо на**й... Йди-йди, туди і дорога", - заявив водій.

Примітно, що на відміну від пасажирів водій був без захисної маски.

"Знайома їздить на роботу цим маршрутом і водій регулярно не зупиняється на зупинках, вона не раз була свідком і самій у віці 58 років доводилося проїжджати свою зупинку і повертатися на неї пішки з наступною майже 2 км! Ну як так можна! Жінка просить зупинитися, а він її "на*уй" посилає! Чесно, не зрозумілі мотиви цієї людини - таке відчуття, що він просто знущається над літніми людьми", - пише автор публікації.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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Автор: Іван Бойко