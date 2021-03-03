У Львові затримано іноземця, який пропонував хабар співробітнику Служби безпеки України.
Читайте такожВимагав 365 тисяч гривень: посадовець Львівської обласної держадміністрації попався на хабаріПро це повідомляє прес-центр СБУ. За даними досудового слідства, запропонував правоохоронцю гроші представник однієї з нацменшин регіону, який займається нелегальним гральним бізнесом.
«Він намагався схилити спецслужбовця до отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні. Співробітник СБУ у встановленому порядку повідомив керівництво про протиправну пропозицію», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди і затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За інформацією місцевих ЗМІ, затриманим виявився вірменин. Він намагався надати співробітнику СБУ хабар у розмірі $1 тис.
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