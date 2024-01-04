Чиновник вимагав гроші за проведення ремонту у приміщенні мобілізаційного відділу виконкому.

На Одещині затримали екс-регіонала, віце-мера міста Южне, якого підозрюють у систематичному вимаганні грошей від підприємців.

Як повідомляє прес-служба одеської обласної прокуратури, затримано та повідомлено про підозру у корупції заступнику міського голови – начальнику управління житлово-комунального господарства однієї з міськрад на Одещині (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

За даними слідства, заступник голови міськради налагодив схему з систематичного одержання хабарів від суб’єктів господарювання за перемогу в тендерах та укладення з ними договорів на виконання будівельних робіт. Розмір "відкату" складав 10 % від суми договору.

Відео дня

"Правоохоронці затримали чиновника біля приміщення міськради одразу після одержання 51 тис. грн від підрядника за проведення ремонтних робіт у приміщенні мобілізаційного відділу виконкому. Під час обшуків за місцем роботи та вдома виявлено та вилучено кошти в національній та іноземній валюті, їх походження встановлюється", - розповіли у прокуратурі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

За даними обласного управління СБУ, на "відкатах" викрили віце-мера одного з міст на Одещині, який в обмін на гроші обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тендері, який фінансувався з бюджету міста. У разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, затримали Дмитра Любивого - віце-мера міста Южне, яке знаходиться поруч з Одесою. Підозрюваний також є головою фракції "Довіряй ділам" (партія мера Одеси Геннадія Труханова) у Южненській міськраді.

Раніше затриманий був головою депутатської фракції від місцевих "регіоналів" та секретарем міськради. Він відомий ще тим, що попав у скандал через те, що міська газета "Южний веснік", засновником якої він був, у 2014 році опублікувала на першій шпальті його привітання з Днем Незалежності України, а поруч - карту країни без півострова Крим. Тоді чоловік сказав, що сталася випадковість - "технічна накладка".

За даними джерела, фігуранта нібито вже колись затримували за підозрою у вимаганні великої суми грошей у підприємця, але тоді "до суду справа не дійшла".

Хабарники в Одеській області

В Одесі викрили зловмисників, які наживалися на ремонті військових об’єктів. Вони регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області. Зокрема, очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: