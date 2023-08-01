Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

В Одесі правоохоронці викрили кілька зловмисників, які наживалися на ремонті військових об’єктів. За даними прес-центру СБУ, військова контррозвідка спецслужби ліквідувала корупційну схему в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні.

"Посадовці регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області. Зокрема, очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління вимагав понад 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії", - розповіли у СБУ.

За даними слідства, розмір "гонорару" становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників.

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Для ведення "переговорів" з підприємцями і передачі грошей посадовець залучив свого підлеглого – керівника району електричних мереж в Одесі. Цього посередника затримали "на гарячому" під час отримання ним всієї суми "відкату".

Крім того, задокументовано діяльність ще одного учасника цієї оборудки – керівника афілійованої комерційної структури. Цей комерсант через підконтрольні фірми виводив у тінь і в подальшому "конвертував" у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

Під час обшуків на робочих місцях учасників "схеми" виявлено речові докази, у тому числі документи і печатки фіктивних підприємств.

Наразі затриманому "посереднику" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабар). Вирішується питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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