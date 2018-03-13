Журналісти показали, як директори шкіл наживаються на альбомах випускників (відео)

Аби просунути «свого» фотографа, директори тиснуть на батьків через батьківські комітети.

Директори українських шкіл заробляють на «відкатах» від фотографів, які готують альбоми для випускників. Сума відкату може сягати 35% від суми, заробленої фотографом.

Читайте такожУ Гриневич запропонували новий механізм зарахування дітей у школиПро це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що по всій Україні у школах поширилась відповідна практика: до закладу допускають тільки фотографів, які заплатять з кожного альбому дирекції. «Ставка» майже єдина ледь не по всій країні – сотні гривень з альбому директору у кишеню.

Без згоди дирекції школярі не отримають для альбому фотографій в школі, та фотографій з вчителями. Боротьба з адміністрацією школи, в той же час, може позначитись на оцінках в атестаті.

Про таку практику розповів журналістам, зокрема, фотограф Ярослав, який вже 10 років робить випускні альбоми для школярів.

«Є такі школи, у яких директори вважають, що я їм маю певний процент віддати грошей зароблених, тому що знімаю у їх школі. Як правило, 10 відсотків вимагають», - зазначив він.

За словами фотографа, така схема діє по всій Україні.

Зазначається, що більшість конкурентів Ярослава не проти «підмастити» керівництву шкіл. В результаті, у програші опиняються батьки – фотографи закладають «відкат» директору у ціну альбому . Як стверджується у сюжеті, аби просунути свого фотографа, директори тиснуть на батьків. Зокрема – через батьківські комітети.

Як зазначив у спілкуванні з журналістами юрист Олександр Навальнєв, директор не має жодного права втручатись у відносини між батьками та фотографом – зйомка здійснюється за кошти батьків.

Журналісти «Грошей» спробували власноруч перевірити факти поборів та навідались до декількох столичних шкіл, представляючись фотографами. У дирекції усіх трьох шкіл журналістам так чи інакше підтвердили, що впливають на обрання фотографа, попри думку батьків та школярів. В одній зі шкіл журналістам прямо назвали проценти «відкату» за альбоми: 10% - класному керівнику, 25% - школі.

Раніше повідомлялось, що у київських школах вигадали, як обійти заборону збирати гроші з батьків.