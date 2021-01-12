Правоохоронці запевняють, що мають достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безладів та правопорушень з боку населення.

У Рівненській області поліція розпочала рейди з протидії незаконному видобутку бурштину.

Читайте такожЗ України намагалися вивезти майже 300 кг контрабандного бурштинуЯк повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини, від сьогодні поліцейські розпочинають масштабне відпрацювання північних районів області.

До проведення рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії. Крім того задіюється майже 20 одиниць спецтехніки.

Начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський зазначив, що законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю.

"Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю», - додав він.

Заступник начальника поліції Рівненської області Руслан Стрельбіцький зазначив, що "наразі у поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів Рівненщини".

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Автор: Надя Пришляк