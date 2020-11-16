Цими вихідними Україна перейшла від адаптивного карантину до карантину вихідного дня.

Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла майже на 10 тисяч осіб. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявлено у 9832 людей.

Всього від початку пандемії в Україні офіційно підтверджено 545 689 випадків хвороби COVID-19. При цьому 244197 українців одужали, 9697 – померли.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики на Донбасі за добу двічі порушили режим припинення вогню. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Головні новини України: що важливо знати 16 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська