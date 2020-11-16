Головні новини України 16 листопада 2020 / фото УНІАН
Кількість хворих на COVID-19 за добу зросла майже на 10 тисяч осіб. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірусну інфекцію виявлено у 9832 людей.
Всього від початку пандемії в Україні офіційно підтверджено 545 689 випадків хвороби COVID-19. При цьому 244197 українців одужали, 9697 – померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики на Донбасі за добу двічі порушили режим припинення вогню. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.
Актуальні новини України 16 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 16 листопада 2020
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