Мітингувальники вимагають скасувати карантин вихідного дня.

Кілька сотень столичних підприємців зібралися в урядовому кварталі біля Верховної Ради на чергову акцію протесту.

Читайте такожДієвість карантину вихідного дня стане зрозумілою орієнтовно через два тижні – МОЗПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що до своїх традиційних вимог щодо скасування закону про касові апарати мітингувальники додали сьогоденну – з приводу скасовування карантину вихідного дня. На думку підприємців, рішення про його запровадження дискримінаційне.

«Ми сплачуємо всі податки у повному обсязі, а нам не дають можливість працювати та заробляти кошти на свою сім’ю. Як нам жити?» – запитав один з учасників акції.

«Ми на варті податкового майдану!» – зазначила ще одна учасниця акції у Facebook.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Катерина Шварц