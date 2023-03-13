Чоловік став агентом РФ за обіцянку стати заступником міністра в Криму.

За матеріалами Служби безпеки України 15 років за ґратами проведе агент Російської Федерації, якому загарбники пообіцяли посаду "заступника міністра" в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє СБУ в соціальній мережі Facebook, зібрано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Зокрема, зловмисником є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала російська ФСБ.

Відео дня

При цьому за місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань.

"Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини. Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Для пошуку "потрібних зв’язків" залучав своїх колишніх колег з роботи та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають у СБУ, у разі успішного виконання завдань, російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту призначення "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації півострова.

"Втім, СБУ завадила цим "планам" – задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України у пошуках державних зрадників: що відомо

Минулого жовтня СБУ викрила банду Ілля Киви, котру фінансували представники "ОПЗЖ". Група займалася розхитуванням суспільно-політичної обстановки в Україні.

10 січня Служба безпеки України повідомила про підозру екс-керівникам ДП "Антонов". Саме їхні дії призвели до знищення "Мрії".

13 січня цього року Служба безпеки України повідомила відразу про два випадки знешкодження колаборантів. На Вінничині був спійманий найманець РФ, котрий після звільнення Херсону намагався втекти на Придністров’я. Також СБУ затримала ворожого інформатора, котрий повідомляв росіян про оборону Дніпропетровської області.

Вас також можуть зацікавити новини: