Суд вже обрав зловмисниці запобіжний захід, повідомили правоохоронці.

У Харкові викрили та затримали колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України.

Як повідомили у Службі безпеки України, фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема, щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

"Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. Надалі її повідомлення "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова", - інформує СБУ.

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За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника" - російського "воєнкора", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ. Фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Російський "воєнкор" після отримання відомостей передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці. Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відстежувала новини у "Телеграм"-каналах або випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

В Офісі генерального прокурора інформують, що затримана у Харкові колаборантка упродовж січня-квітня 2024 року збирала та передавала російському пропагандисту відомості про проведення мобілізаційних контрдиверсійних заходів на території Харкова, "зливала" розвіддані про роботу систем ППО та наслідки нанесених збройними силами країни-агресора ракетних ударів по місту.

Також вона надавала інформацію про роботу й кадрову ситуацію на стратегічних підприємствах оборонно-промислових комплексів обласного центру. Ще інформувала ворога про діяльність правоохоронних органів міста, спрямовану на контрдиверсійну роботу проти спецслужб РФ.

"У переписках вона заперечувала факт збройної агресії РФ проти України. Натомість стверджувала, що в нашій країні 10 років триває "спецоперація". Чекала приходу окупаційної влади держави-агресора до регіону та підтримувала так звані "ЛНР" і "ДНР", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Затриманій вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі їй обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні на Одещині затримали колаборантку - соратницю Шарія, яка через ворожі ІПСО намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні на півдні. Жителька Миколаєва переховувалася під виглядом переселенки.

Пізніше СБУ повідомила про затримання ворожого інформатора, який "світив" українську ППО в Черкасах та Одесі. За інформацією прес-центру СБУ, контррозвідка української спецслужби таким чином запобігла новій серії ракетних ударів РФ по Черкаській та Одеській областях.

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