Головним новорічним деревом міста буде ялинка, що росте на пішохідній вулиці Михайлівській.

У Житомирі головна новорічна ялинка міста цього року буде розташована на пішохідній вулиці Михайлівській.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповіла керівник управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради Олександра Стежко.

«Цього року на ялинці вирішили зекономити кошти. Тому вчора, 16 грудня, на Михайлівській почали прикрашати ялинку, яка там росте. КП «Міськсвітло» оздобило її святковими вогнями», - повідомила Стежко.

Також на пішохідній вулиці облаштовують гобопроектори для створення святкової ілюмінації.

«Ілюмінація буде така ж, як і минулого року. На Михайлівському соборі – ялинка та сніг, на будинку Трибеля – зображення святого Миколая, а також сніжинки і різнокольорові зображення – на музичній школі. Увімкнуть ілюмінацію до Дня святого Миколая», - розповіла Стежко.

Відкриття новорічної ялинки заплановане на 19 грудня.

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Автор: Марина Чорноштан