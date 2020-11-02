Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

На Житомирщині судитимуть 58-річного жителя Попільнянського району, обвинуваченого у вбивстві у травні сімох киян та замаху на вбивство їхнього товариша.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, обвинувальний акт скеровано до суду 31 жовтня.

Зазначається, досудове розслідування тривало упродовж 5 місяців, в ході якого було проведено понад сотні судових експертиз.

«За їх результатами, у тому числі, встановлено, що у крові обвинуваченого алкоголю не виявлено, а також його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними у момент учинення кримінальних діянь», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за результатами проведених судово-медичних експертиз причинами смерті усіх семи загиблих чоловіків є тяжкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок стрільби з мисливської рушниці.

Наразі чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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Жорстоке вбивство на Житомирщині: подробиці стрілянини

22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області в результаті конфлікту між орендарем водойми та його гостями семеро осіб отримали вогнепальні поранення з мисливської рушниці. Одному вдалося втекти з місця події та повідомити про неї до поліції.

Потерпілі – добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі м. Києва віком від 29 до 50 років, троє з них були діючими нацгвардійцями.

Підозрюваного у вбивстві затримали. За його словами, причиною вбивства стала суперечка та погрози в його бік, він стріляв з метою самозахисту.

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Автор: Світлана Макринська