Єгор Чернєв зазначив, що в автори документа "щось недочули".

Профільний Комітет Верховної Ради ще має питання до нового законопроекту про мобілізацію. Кабінет Міністрів лише частково взяв до уваги пропозиції Комітету.

"Ми висловили свої пропозиції про те, що потрібно змінити в цьому законопроекті. Щось почули, щось недочули, мабуть, в Міністерстві оборони. Але з цим вже можна працювати, і допрацьовувати до другого читання", – заявив народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, новий документ не передбачає мобілізацію людей з третьою групою інвалідності. Крім того, він вказав, що згідно з новим проектом закону, повістки можуть надсилати в електронний кабінет.

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"Залишаються питання, але є з чим працювати. Також залишається відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою. Ми наполягали на тому, щоб це не порушувало права людини", – підкреслив політик.

Новий законопроект про мобілізацію - головні новини

30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію, який передбачає, що громадяни повинні будуть реєструвати електронний кабінет. Повістка може бути відправлена через електронний кабінет, а днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримав повідомлення про її доставку.

При цьому ухильникам заборонять виїзд за кордон і дозволять арешт активів. Крім того, новий закон пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників і правоохоронців.

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