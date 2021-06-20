Зі своїм напівголим або голим "гаремом" "плейбой" катається світом вже понад 10 років.

Раніше Україну та увесь світ вразила "дубайська історія". Українські оголені дівчата влаштували фотосесію на балконі одного з найкращих готелів Дубаї.

Читайте такожУ Туреччині затримали українок за голу фотосесію на яхті - ЗМІ (відео)Тож журналісти програми "Українські сенсації" вирішили поспілкуватись на Кіпрі з організатором дубайської вечірки Віталієм Гречиним.

Гречина називають "українським плейбоєм", він має американське громадянство. А ще він - "детонатор" найгучнішого скандалу 2021 року.

"Мені немає чого соромитися і, власне, немає за що перепрошувати. Я запросто можу запросити вас у наше лігво", - сказав він журналістам "Українських сенсацій".

Зі своїм напівголим або голим "гаремом" "плейбой" катається світом вже понад 10 років.

"Це не ескорт... Вони (дівчата, - УНІАН.) не роблять нічого незаконного", - розповів Гречин. За словами чоловіка, в Дубаї правоохоронці змушували його назвати учасниць зйомки на балконі повіями та сказати, що він хотів на цьому заробити.

Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.

Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.

МЗС України повідомляло, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.

13 квітня затримані українки повернулися на батьківщину.

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Автор: Ольга Робейко