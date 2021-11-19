Учасники акції вимагали від влади прозорості тарифів та здешевлення проїзних квитків у громадському транспорті.

Біля Київської міської державної адміністрації протестували проти підвищення цін у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків членів ГО "Соціальний рух" провели акцію протесту проти намірів київської влади навесні підняти вартість разового проїзду в міському комунальному транспорті до 20 грн.

Учасники акції зазначили, що міський транспорт - це не комерційні проекти для отримання прибутку, і тому підходити до тарифоутворення з бізнесової точки зору невірно. Також вони зазначили, що виступають за впровадження "відкритої бухгалтерії" та аудиту "Київпастрансу" і Київського метрополітену й за належне фінансування міського громадського транспорту з бюджету замість ідеї прибутковості комунальних установ.

Читайте такожУ Дніпрі обмежили пільговий проїзд у громадському транспорту (відео)Окрім того, учасники акції наголосили, що в Києві проїзний квиток на місяць в разі здорожчення проїзду коштуватиме більше, ніж у багатьох європейських столицях. Вони навели приклад, що у Варшаві місячний проїзний коштує 620 грн, тоді як у Києві його вартість сягне 3000, що навіть дорожче, ніж у Парижі.

Активісти переконані, що в Києві потрібно запроваджувати практику європейських столиць, коли разовий проїзд для туристів та гостей міста є значно дорожчим, ніж вартість однієї поїздки по проїзному для тих, хто регулярно користується громадським транспортом для роботи чи навчання.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на сайті київської влади з’явилась інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Читайте такожУ Раді виступили проти здорожчання проїзду і заспівали пісню про Київ (відео)Зокрема, одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

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Автор: Дмитро Хилюк