З початку 2022 року в українській столиці планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті до 20 грн.

У Верховній Раді депутати виступили проти підвищення тарифів на проїзд у столиці та співали пісню про Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Леся Забуранна (фракція "Слуга народу") з трибуни парламенту наголосила, що фракція виступає проти підвищення у 2,5 раза тарифів на проїзд у київському міському транспорті.

Під час її виступу на трибуні поряд була значна частина фракції.

Забуранна зазначила: "Новина про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті в місті Києві у 2,5 раза дійсно шокувала кожного українця, і не лише киянина". Вона нагадала, що передбачається з 1 січня підвищення оплати за проїзд в комунальному транспорті до 20 грн.

За словами депутатки, в цій ситуації жителі Троєщини та Виноградаря, де роками обіцяють побудувати метро, тепер змушені будуть щодня сплачувати 80 грн, щоб доїхати до роботи. Водночас у Києві витрачаються великі кошти на будівництво мостів, але це не має жодного результату. Все це свідчить, що "корупція вдаряє по кишенях пересічних киян", вважає Забуранна.

Читайте такожУ Дніпрі обмежили пільговий проїзд у громадському транспорту (відео)Вона зазначила, що фракція і в парламенті, і в Київраді виступатиме проти підвищення тарифів. Крім того, будуть ініціювати повний аудит функціонування громадського транспорту та аудит роботи Київського метрополітену. "Ми покажемо киянам, ми покажемо всій Україні, куди йдуть кошти", - наголосила Забуранна.

Після її виступу в сесійній залі депутати пішли на робочі місця, і чути було, що хтось в залі почав співати пісню "Як тебе не любити, Києве мій".

Як повідомляв УНІАН, у Києві з початку 2022 року планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок.

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Автор: Надя Пришляк