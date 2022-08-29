В першу чергу – це території, де йдуть бойові зіткнення та тимчасово окуповані території області.

У Запорізькій ОВА зазначили, яких саме територій області може стосуватись обов’язкова евакуація мешканців.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час інформаційного телемарафону, коментуючи питання, щодо можливої обов’язкової евакуації населення з окремих частин території Запорізької області.

"В першу чергу мова про території, де йдуть бойові зіткнення. Ми наполягали весь час на тому, що люди мають звідти виїздити і виїхало від 70% до 80% з населених пунктів. Так, з Оріхова три чверті населення покинуло місто, але ми вважаємо, що треба, щоб виїхали всі. Тим більше жінки з дітьми, щоб не піддавали загрозі ані себе, ані дітей. Тобто зона бойових дій – це номер один територія, з якої люди мають виїжджати, тим паче все готово для їх прийняття",- акцентував Старух.

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Він наголосив, що також потрібно обов’язково виїжджати мешканцям тимчасово окупованих територій Запорізької області на контрольовану Україною територію.

"Друга – це тимчасово окупована територія, в першу чергу. Тому що там під загрозою опалювальний сезон, на сьогоднішній день газу немає - газогони перебиті і всі бачать, що на атомній станції ситуація нестабільна, можуть бути перебої з електрикою, а це - колапс. Тому люди мають звідти виїздити і виїжджають, бо розуміють про небезпеку. Вчора 1 тис. 410 людей виїхало і так кожен день по 1тис. 500 – 2 тис. людей виїжджає",- сказав Старух.

Довідка УНІАН, 27 серпня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що рішення про обов’язкову евакуацію мешканців приймається у відповідь на звернення місцевих ОВА.

Вона зазначила, що на сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Саме з цих окремих районів, можливо, буде організована обов’язкова евакуація — така ж, як триває з Донеччини.