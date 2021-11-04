Не можуть бути відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та мають відповідний медичний висновок, і ті, хто вакцинувався першою дозою.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кого з 8 листопада відсторонять від роботи у разі відсутності щеплення проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він нагадав, що 8 листопада набуває чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Це працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх терпідрозділів, місцевих держадміністрацій і їх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їх власності.

Читайте такожВ Україні за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії"Працівники вищевказаних організацій, якщо вони на 8 листопада не матимуть щеплення проти COVID-19, то вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються. Не можуть бути відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я", - розповів Кузін.

За його словами, наразі ця форма довідки "028" перебуває на затвердженні органів виконавчої влади, і в ній не буде вказуватися діагноз, тому керівник установи може на законних підставах вимагати такий медичний висновок.

Головний санлікар також додав, що працівники, які станом на 8 листопада отримали принаймні одну дозу вакцини, також не можуть бути відсторонені.

Він наголосив, що МОЗ має усі повноваження для затвердження цього наказу.

"Зараз на затвердженні в органів центральної виконавчої влади перебуває наказ про внесення змін до цього переліку, які полягатимуть у його розширенні", - повідомив заступник міністра.

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Йдеться про додавання до цього переліку працівників у сфері надання соцпослуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів та підприємств, установ та організацій, які включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про "Укрзалізницю".

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи