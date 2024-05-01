Посадовцю вдалося вилучити ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія.

Посадовець Запорізького ТЦК та СП безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації.

Як повідомляє ДБР, на початку повномасштабного вторгнення офіцер обирав автомобілі для вилучення "на свій смак". У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції ТЦК. Ба більше, на майданчику у цей час е було власників цього майна.

"У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств", - зазначають правоохоронці.

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Посадовцю вдалося вилучити ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Йдеться про чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Офіцера звинувачують у перевищені влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Обвинувальний акт щодо посадовця направили до суду.

Вилучення авто в межах мобілізації

У вівторок, 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Один із пунктів нового документа регулює питання вилучення автомобілів у громадян на потреби ЗСУ.

Перший генпрокурор України Віктор Шишкін відповів, чи законно вилучати у бізнесу авто на потреби ЗСУ. Він наголосив, що у ст. 319 Цивільного кодексу йдеться про те, що "власність зобов’язує".

Представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що відбирати легкові автомобілі на потреби армії в українців не будуть, попри те, що під час воєнного стану така процедура цілком можлива.

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