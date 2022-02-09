На одній зі стін Ханського палацу з'явилися тріщини / фото: https://twitter.com/EmineDzheppar/

Україна звернеться в ЮНЕСКО через тріщини на Ханському палаці в окупованому Росією Криму, які з'явилися після проведення реставрації.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у своєму Twitter-акаунті.

"На одній зі стін Ханського палацу під час так званої "реставрації" з'явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам'ятку, включену до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - написала Джапарова.

Читайте такожВ окупованому Криму море забарвилося в жовтий колір (відео)Вона зазначила, що цей факт порушення міжнародного права буде передано до Секретаріату ЮНЕСКО.

Фото Ханський палац 09 лютого 2022
Фото Ханський палац 09 лютого 2022
Фото Ханський палац 09 лютого 2022

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму виснажилися запаси Сімферопольського та Загорського водосховищ, а Баланівське водосховище наближається до висихання.

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