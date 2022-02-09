Заступниця очільника МЗС Джапарова обурилася діями окупантів.

Україна звернеться в ЮНЕСКО через тріщини на Ханському палаці в окупованому Росією Криму, які з'явилися після проведення реставрації.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у своєму Twitter-акаунті.

"На одній зі стін Ханського палацу під час так званої "реставрації" з'явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам'ятку, включену до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - написала Джапарова.

Читайте такожВ окупованому Криму море забарвилося в жовтий колір (відео)Вона зазначила, що цей факт порушення міжнародного права буде передано до Секретаріату ЮНЕСКО.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму виснажилися запаси Сімферопольського та Загорського водосховищ, а Баланівське водосховище наближається до висихання.

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