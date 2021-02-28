Після окупації півострова Росією в 2014 році Україна припинила постачання води.

В окупованому Росією Криму виснажилися запаси Сімферопольського та Загорського водосховищ, а Баланівське водосховище наближається до висихання.

Читайте такожУ двох регіонах окупованого Криму запроваджувати погодинний графік водопостачанняПро це повідомляє Крим.Реалії.

Окупаційна влада оновила дані про запаси води на півострові.

Зазначається, що станом на 26 лютого повністю виснажені запаси Сімферопольського та Загорського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до «мертвого об'єму» Баланівське водосховище.

Ще на початку лютого найбільш близькими до цієї позначки були Балановське, Тайганське та Партизанське водосховища.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Згідно з даними моніторингу, площа кримських водосховищ за останній рік істотно зменшилася.

Дефіцит води в Криму: передісторія

З 24 серпня в Сімферополі та ще в 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху та обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН