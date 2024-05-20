Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах в окупованому Криму.

Удари ЗСУ позбавляють росіян вирішальної території для війни проти України і роблять тимчасово окупований Крим непідйомним для російських сил.

Так прокоментував повідомлення про нові удари по Криму колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

"Росіянам немає де сховати свої штаби, літаки, об'єкти військово-морського флоту на цьому півострові розміром з Массачусетс", - зауважив Годжес. Відео дня

Удари ЗСУ по Криму

Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах в окупованому Криму. Українські військові повідомили про знищення російського тральщика в ніч на 19 травня. "Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец", - повідомили Військово-морські сили. Як додав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, російський тральщик "Ковровец" брав участь у мінуванні виключної економічної зони України, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

При цьому британська розвідка зазначила, що Росія буде змушена розкидати свої авіаційні активи, щоб не втратити ще більше літаків, а також збільшити дистанцію перельотів, що вимагатиме більше ремонту.

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