Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня, заявили в оборонному відомстві.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, до 16 липня військовозобовʼязані українці мають оновити свої дані, що можна зробити, зокрема, через "Резерв+".

Свої дані через застосунок уже оновили 2 мільйони громадян. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, йдеться на сторінці Міноборони у Facebook.

"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", – заявила Черногоренко.

Відео дня

Зазначається, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин, через що "Резерв+ "став першим місцем, куди українці звертаються з цією метою. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Днями німецьке видання Die Welt написало, що Україні потрібно мобілізовувати 50 тисяч осіб щокварталу та 200 тисяч до кінця поточного року, аби компенсувати втрати і сформувати нові бригади. І, як зазначалося в матеріалі, поки що Україна відстає від цих показників.

Народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи ці цифри, акцентував, що мобілізаційні плани є секретними. Але якщо зберігатимуться нинішні темпи мобілізації, "то ми легко ці плани виконаємо".

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