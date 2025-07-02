За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.

За матеріалами Служби безпеки України було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, відповідний указ підписав президент України. Служба ж встановила, що Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього Березовський продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

"За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій "фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)".

СБУ нагадала, що саме Гундяєв "благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу".

"При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора", - додали у відомстві.

Російський паспорт Онуфрія

Як повідомлялося у 2023 році, російського паспорта Онуфрія не виявилося в базі анульованих паспортів Міністерства внутрішніх справ Росії.

Розслідувачі з "Української правди" з'ясували, що митрополит має російське громадянство. Журналісти посилалися на виписку з російського реєстру, в якій зазначено, що в березні 2002 року Онуфрій отримав російський паспорт в Москві, а в 2003-му він отримав ще й закордонний паспорт.

Сам Онуфрій тоді заявив, що в минулому мав російське громадянство, але зараз у нього, мовляв, лише український паспорт.

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