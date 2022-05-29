За словами московського патріарха, на тлі останніх подій в Україні, які він не назвав ні "війною", ні "спецоперацією", в Україні піднялися "духи злоби піднебесної".

На тлі відділення Української Православної Церкви патріарх московський Кирило заявив, що процес поділу церков відбувається "не від Бога".

Про це Кирило заявив у своїй недільній промові у Москві, повідомляє УП.

За словами московського патріарха, на тлі останніх подій в Україні, які він не назвав ні "війною", ні "спецоперацією", в Україні піднялися "духи злоби піднебесної".

"Ополчилися на церкву нашу, прагнучи не просто розділити православних людей Русі та України, але зробити так, щоб між нами прірва пролягла. Не просто прірва, а щоб рів був викопаний, подібний до тих, які використовують під час військової операції, щоб ворог не пройшов. Глибоко переконаний в тому, що поелику всі ці зусилля не від Бога і не з Божого благословення, справжньої мети ніколи досягнуто не буде", - заявив Кирило.

Патріарх Московський висловив "розуміння" тяготам Української Православної церкви.

"Ми з повним розуміємо, як сьогодні страждає Українська Православна Церква. Ми розуміємо, що Блаженніший митрополит Онуфрій і єпископат повинні максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя свого народу", - заявив Кирило.

Відділення УПЦ:

27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви. Це випливає з рішення Собору, що відбувся в Києві, внести зміни до власного Статуту, прибравши згадки про Московський Патріархат.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття всім, хто постраждав у війні. Собор висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Було звернення до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес і "пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України в постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає надії на відновлення діалогу".

28 травня Єпіфаній жорстко відповів на рішення УПЦ МП про "самостійність".

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