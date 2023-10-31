Однак, кількість таких людей зменшилася у порівнянні з 2022 роком.

Більшість українців впевнені, що наразі справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, з травня 2022 року по жовтень 2023 року ця кількість зменшилася з 68% до 60%.

Зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок, проте наразі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна. Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

За даними соціологів, така думка панує серед більшості опитаних незалежно від регіону їхнього проживання.

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Опитування було проведено КМІС з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв’ю серед 2007 дорослих респондентів з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих.

Статистична похибка такої вибірки стандартно не перевищує 2,4%. Але соціологи впевнені, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють доволі надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Інші опитування українців

Як повідомляв УНІАН, раніше більшість українців (59%) заявили, що бачать спроби боротися з корупцією в Україні та позитивні зрушення у цьому напрямку. Водночас істотна частка респондентів обирали варіант відповіді, що останні справи є свідченням "безнадійної корумпованості України і позитивних змін немає" (34%).

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