Майже половина учнів ставляться до цієї ідеї нейтрально.

Більше половини (59%) опитаних українських батьків не підтримують запровадження 12-річної системи освіти у школах. При цьому майже половина (46%) учнів ставляться до цієї ідеї нейтрально. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Міністерства освіти і науки.

За даними соціологів, лише 11% опитаних батьків повністю підтримують 12-річну систему освіти, ще 17% скоріше поділяють цю ідею. При цьому 25% батьків категорично проти реформи, ще 35% скоріше не погоджуються з новацією.

Водночас серед учнів ставлення до 3-річної старшої школи дещо краще: 25% позитивно ставляться до цього, 46% сприймають цю ідею нейтрально. Ще 18% проти навчання за 12-річною системою.

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Перехід на 12-річну систему навчання в Україні

Незабаром українські школярі навчатимуться не 11 років, а 12. Передбачається, що пілотний проєкт Міносвіти запустить уже в 2025 році.

Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету.

Як сказав чиновник, починаючи з 2027 року девʼятикласники матимуть ухвалити рішення – навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.

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