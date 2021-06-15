Раніше медики "швидкої" розповіли, що хлопець міг бути нетверезим.

Харківська поліція розповіла нові деталі травмування 17-річного хлопця на канатній дорозі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН,

Юнак випав з кабінки на вулицю, просто під колеса авто. Спершу очевидці казали, що він начебто хотів укоротити собі віку.

Мати хлопця розповіла, що падіння було нещасним випадком, а підліток хотів лише похизуватися перед друзями.

Читайте такожМати юнака розповіла, чому її син міг стрибнути з канатної дороги в ХарковіВтім за інформацією слідчих, хлопчина намагався зробити яскраве селфі. Але не втримався та зірвався з 10-метрової висоти.

З численними переломами його забрали до лікарні. Медики підозрюють, що він був нетверезим.

Хлопець у важкому стані в реанімації.

Підліток впав з канатної дороги в Харкові

У Харкові на канатній дорозі постраждав неповнолітній: ввечері 13 червня 17-річний хлопець випав з кабіни.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли, що після падіння юнака збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду.

Знайомі хлопця казали журналістам, що він стрибнув сам, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як із кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

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Автор: Людмила Жерновська