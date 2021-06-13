17-річний хлопець з травмами в лікарні.

У Харкові на канатній дорозі постраждав неповнолітній: ввечері 13 червня він випав з кабіни.

У поліції кажуть, що отримали повідомлення про людину, яка лежить на проїжджій частині по вулиці Новгородській, близько 18:15. Ним виявився 17-річний хлопець, який впав з канатної дороги.

Зараз з численними травмами потерпілий перебуває в лікарні. Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень та з'ясовують обставини падіння.

Водночас директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів місцевому виданню 057.ua, що після падіння хлопця збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду.

"У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелом плеча, перелом стегна. Хлопець був у стані алкогольного сп'яніння", - додав Забашта.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як із кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

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Автор: Катерина Комолова