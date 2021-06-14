Стан підлітка після падіння важкий, він дістав травму голови та декілька переламів.

Падіння 17-річного хлопця з кабіни канатної дороги в Харкові могло бути спробою самогубства.

Про це повідомляє ТСН. Як стверджується, за попередньою інформацією юнак стрибнув сам, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО. Про це розповіли медикам знайомі травмованого, але всі дані ще перевіряє поліція.

Медики кажуть, що хлопець, вочевидь, був нетверезим.

Зазначається, що стан підлітка після падіння важкий. Він дістав травму голови, а ще - перелом стегна та плеча.

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Нагадаємо, напередодні увечері в Харкові на канатній дорозі постраждав неповнолітній: він випав з кабіни.

У поліції кажуть, що отримали повідомлення про людину, яка лежить на проїжджій частині по вулиці Новгородській, близько 18:15. Ним виявився 17-річний хлопець, який впав з канатної дороги.

Зараз з численними травмами потерпілий перебуває в лікарні. Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень та з'ясовують обставини падіння.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як із кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

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Автор: Дмитро Захаров