За його словами, кількість блокпостів у місті збільшилась через погані показники мобілізації.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що через низькі показники мобілізації, у місті збільшилась кількість блокпостів. Про це він сказав в ефірі місцевої телерадіокомпанії "Вежа", відповідаючи на запитання глядача про те, як довго триватиме посилення мобілізаційних заходів у Франківську.

"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде", - відповів мер.

Він наголосив, що місто не визначає, де мають розташовуватися блокпости, не керує процесом мобілізації. Цим займаються представники ТЦК та правоохоронці. Однак, за його словами, згідно з законом про місцеве самоврядування, місто допомагає необхідними засобами.

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"Оскільки наша область одна з непередових в проведенні мобілізації, то кілька тижнів посилений режим буде", - зазначив Марцінків.

Мобілізація в Україні – деталі

18 травня набув чинності новий законопроєкт про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років мали оновити свої дані до 16 липня. У цьому зв'язку Міністерство оборони України запустило у дію мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних в онлайн-режимі.

У серпні народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що після набуття законом чинності поточні темпи мобілізації військовозобов'язаних влаштовують вище військове керівництво України.

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