Водночас статистичні дані про кількість мобілізованих становлять державну таємницю.

Поточні темпи мобілізації військовозобов'язаних влаштовують вище військове керівництво України. Про це на брифінгу сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Депутат сказав, що профільний комітет парламенту має усі статистичні дані про темпи мобілізації в Україні, але ці цифри - це державна таємниця.

"Про кількість мобілізованих, звичайно, говорити ми не будемо, тому що, це питання, яке відноситься до державної таємниці", - сказав Веніславський.

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При цьому, він зазначив, що після набуття чинності нових законодавчих змін ситуація з мобілізацією "влаштовує вище військове керівництво" України.

"Я б орієнтувався на заяви президента Володимира Зеленського, який сказав, що мобілізація йде тими темпами, які відповідають потребам інтересів національної безпеки і оборони, і головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про те, що дійсно, мобілізація, на сьогоднішній день, забезпечує потреби ЗСУ у поповненні тих втрат, які є (санітарні, і на превеликий жаль, неминучі), та (забезпечує) формування тих резервів, які постійно потрібні для того, аби підтримувати в належному стані наші Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони", - сказав Веніславський.

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року Зеленський заявив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було оголошено про потребу мобілізації в Україні додаткових 450-500 тисяч людей.

У березні 2024 року Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей, бо ця цифра була суттєво зменшена після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ЗСУ.

18 травня 2024 року набув чинності новий законопроєкт про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року. У цьому зв'язку, Міністерство оборони України запустило у дію мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних в онлайн-режимі.

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