ПЦУ здійснює Всенічне бдіння з нагоди свята Різдва / фото УНІАН

Напередодні Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві відбувається святкове богослужіння.

Відеотрансляція богослужіння ведеться на сторінці УНІАН у Facebook.

Очолює Всенічне бдіння з нагоди свята Різдва голова Православної церкви України блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Автор: Аліна Вишневська