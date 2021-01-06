ПЦУ проводить святкове богослужіння напередодні Різдва (наживо)

Очолює Всенічне бдіння з нагоди свята Різдва Христового голова ПЦУ Епіфаній.

Напередодні Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві відбувається святкове богослужіння. Відеотрансляція богослужіння ведеться на сторінці УНІАН у Facebook. Очолює Всенічне бдіння з нагоди свята Різдва голова Православної церкви України блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Вечір напередодні Різдва: що святкуємо Сьогодні, 6 січня, українські віряни разом з усім православним світом відзначають важливе християнське свято – Святвечір.

З нагоди святкового дня християни зазвичай накривають щедрий стіл, де головною стравою є кутя. При цьому всі страви повинні бути пісними, адже сьогодні останній день Різдвяного посту.

А вже 7 січня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове й славитимуть народження Спасителя традиційними колядками. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Аліна Вишневська

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