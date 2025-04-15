Він нагадав, що для Росії дипломатичні рішення не мають ніякого значення.

Попри те, що Сполучені Штати Америки ведуть з Україною та Російською Федерацією мирні переговори, швидко ця війна не закінчиться.

Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив український військовослужбовний з позивним "Темний", який перебуває на фронті від початку повномасштабної війни. За його словами, бійці щодня відбивають російські атаки, однак зрештою все буде вирішуватися "в кабінетах":

"Всі надіються на позитивну динаміку для нас, тому що чим більше ми тут втратимо, тим важче нам буде домовлятися дипломатичним шляхом щодо закінчення цього конфлікту. Всі вже втомилися, всі вже хочуть додому, але тим не менш назад шляху нема".

Український захисник зазначив, що необхідно довести почате до кінця та вибити окупантів, оскількі для них жодні дипломатичні рішення не мають ніякого значення.

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Мирні переговори

Як відомо, тристоронні переговори між США, Україною та Росією щодо припинення війни тривають, але залишаються складними та суперечливими.​

Американський президент Дональд Трамп закликав Київ та Москву негайно припинити вогонь на 30 днів. Українська сторона погодилася, а росіяни відмовили йому, висунувши низку умов.

Наразі триває припинення вогню лише щодо енергетичних об'єктів обох країн, однак Москва порушує його, постійно звинувачуючи в цьому Київ.

Нагадаємо, серед російських умов для припинення війни наступні: вивід українських військ з чотирьох областей, відмова від вступу до НАТО та обмеження розміру української армії.

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