Фіксація російських ударів по нашій інфраструктурі здійснюється правоохоронними органами України, ці дані передають США.

Україна передала США документальні докази порушення Росією домовленостей щодо енергетичного перемир'я. Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" (проект "Радіо Свобода" та "Голосу Америки") розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми вважаємо, що з 25 березня набув чинності формат припинення ударів по енергетиці, по енергетичній інфраструктурі. Сторонами були надані списки об'єктів. І, починаючи з 25 березня, Росія завдала багаторазових ударів, зруйнувавши розподільчі мережі в Полтаві, у Кривому Розі, у Харкові, у Херсоні тощо. Документальні докази цього передані нашим американським партнерам. Тобто Росія поки що не дотримується навіть цього першого кроку формули, запропонованої Сполученими Штатами", - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна ретельно дотримується домовленостей, у нас є рух до всеосяжного припинення вогню, і першим кроком є не завдавання ударів по енергетиці.

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За словами Подоляка, на місці документальна фіксація російських ударів по нашим об'єктах здійснюється правоохоронними органами України.

"Для Сполучених Штатів ці документальні дані надаються. Відповідно, США можуть відстежувати удари, руйнування мереж, використовуючи свої аерокосмічні засоби спостереження, якщо їм потрібно верифікувати порушення цього перемир’я в енергетичній сфері", - пояснив радник керівника ОП.

Крім того, він розповів, чи були домовленості щодо енергетичного перемир'я якось закріплені на папері.

"Існує формат припинення ударів по енергоінфраструктурі, і домовленість була такою, що сторони надають списки енергооб’єктів і передають їх стороні–посереднику. У цьому випадку – Сполученим Штатам. Україна передала свій список. Я не думаю, що тут могла би бути угода, яка підписується. Так, є посередник, який бере списки енергооб’єктів і передає їх іншій стороні", - розповів Подоляк.

Енергетичне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, 29 березня попри постійні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України, віце-президент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією нібито діє. Говорячи про прогрес у домовленостях між США і РФ щодо ситуації в Україні, Венс послався на слова президента США Дональда Трампа, який сказав, "що ми відчуваємо себе дуже добре щодо того, що відбувається".

"Ми довіряємо, але перевіряємо. Ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконує інша сторона, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли неймовірного прогресу", - зазначив віце-президент.

Венс вкотре звинуватив адміністрацію попереднього президента Джо Байдена, політика якого нібито призвела до значних жертв і руйнувань, і висловив упевненість, що завдяки зусиллям президента Трампа з’явилася можливість досягти мирної угоди.

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