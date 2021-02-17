Міністри схвалили відповідний законопроект, який передбачає зміни до правил проведення перепису населення.

Кабінет міністрів пропонує змінити правила проведення перепису населення в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив відповідний законопроект, який буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Що передбачає документ

Зокрема, законопроектом пропонується встановити періодичність проведення перепису не рідше, ніж один раз на десять років.

При цьому передбачається, що респонденти будуть передавати дані для перепису в сучасній формі - за допомогою спеціального програмного забезпечення через інтернет.

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Також законопроект врегулюють питання опитування респондентів, які є малолітніми або неповнолітніми особами, оскільки відсутність інформації про них спотворює реальні дані про кількість населення.

Крім того, документ закріплює вимоги конфіденційності при роботі з персональними даними українців при проведенні перепису населення.

"На сьогодні статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення в 2001 році, втратила актуальність. У зв'язку з цим необхідно вдосконалити законодавство у сфері статистики відповідно до сучасної правової системи України", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Перепис населення - 2023: що відомо

У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Наприкінці листопада 2019 року тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що перепис населення було заплановано на кінець 2020 року, майже 100 тис. інтерв'юерів з планшетами повинні були обійти будинки та квартири українців.

На перепис в держбюджеті було передбачено 3,4 млрд грн. Разом з тим, Дубілет зазначив, що проведення перепису в такому форматі стало б "недозволеною розкішшю" для України, тому було вирішено провести "електронний перепис" і заощадити 2-3 млрд грн.

У січні 2020 року Дубілет повідомив результати оцінування чисельності населення, проведеної за даними операторів мобільного зв'язку, Держкомстату та електронних реєстрів, Пенсійного фонду та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Згідно з цими результатами, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживали 37 млн 289 тис. осіб. Це дані без урахування жителів окупованих територій.

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Автор: Ганна Нагорна