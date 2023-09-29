З його допомогою втекли з України і не повернулися 24 чоловіки.

Львівський апеляційний суд змінив вирок голові громадської організації "Корпус сприяння армії", який допоміг виїхати за кордон під виглядом волонтерів 24 чоловікам.

Як йдеться у вироку суду, з травня 2022 до березня 2023 року керівник ГО складав і подавав неправдиві офіційні документи до Львівської ОВА щодо погодження виїзду за кордон через систему "Шлях" військовозобов`язаних, як водіїв громадської організації, які нібито мали привезти в Україну з країн ЄС ліки, автомобілі для військових та різну гуманітарну допомогу.

За його сприяння, за кордон виїхали та не повернулися 24 чоловіки.

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27 червня Самбірський міськрайонний суд визнав керівника громадської організації винним і призначив трирічний іспитовий термін. Прокуратура оскаржила цей вирок у суді, вимагаючи більш суворого покарання.

У вересні Апеляційний суд змінив цей вирок, призначивши 5 років ув’язнення з позбавленням права очолювати ГО впродовж трьох років та 68 тисяч грн штрафу. Вирок набрав законної сили, однак може бути оскаржений у касаційному порядку.

Втеча ухилянтів за кордон

Прикордонники постійно фіксують факти втечі чоловіків призовного віку за межі України. Зокрема, організатори незаконних переправлень виготовляють фальшиві документи для виїзду. Так, на Кіровоградщині викрили групу ділків, які переправили за кордон 40 ухилянтів.

Також у причетності до переправлення чоловіків за кордон за допомогою системи "Шлях" підозрюють народну депутатку Людмилу Марченко. Встановлено, що вона та її помічниця отримали 11,3 тис. доларів від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.

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