Організатором був уродженець Запоріжжя, який залучив до протиправної діяльності ще 7 осіб – жителів Запорізької області та Львова.

У Кіровоградській області судитимуть членів злочинної організації за переправку за кордон близько40 ухилянтів від мобілізації.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, прокурори Кіровоградської обласної прокуратури направили в суд обвинувальний акт стосовно 8 осіб за фактами створення злочинної організації та участі у ній, незаконного переправлення через державний кордон України, підроблення офіційних документів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу).

"Слідством встановлено, що організатор – уродженець Запоріжжя. Він залучив до протиправної діяльності ще 7 осіб – жителів Запорізької області та Львова. У незаконній схемі кожен з них виконував свою роль", - уточнюється у повідомленні.

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В повідомленні також зазначається, що у соцмережах обвинувачені створили акаунти з оголошеннями про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Коли з’являвся потенційний "клієнт", по передоплаті $500 розпочинали процес "перетину".

"За допомогою підроблених печаток та штампів на підставі паспортних даних виготовляли пакет документів, які давали право на перетин держкордону. Для конспірації готові "дозволи" відправляли поштою під псевдонімом. Поштові відправлення зустрічав "свій" кур’єр. Він під час особистої зустрічі передавав пакет документів "клієнту" та отримував повний розрахунок за "послугу"", - йдеться у повідомленні.

Далі в роботу включались координатори групи, які надавали ухилянтам покрокову інструкцію: як перетинати кордон та комунікувати з прикордонниками.

"Повна вартість послуг становила $6,5 тис. з однієї людини. Майже за місяць протиправної діяльності угруповання задокументовано 40 спроб організації незаконного перетину кордону. Загальна сума грошової винагороди – близько 9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи з інформацією про потенційних клієнтів та інші докази незаконної діяльності.

Ухилянти в Україні

На кордонах України почастішали випадки вилову ухилянтів. Інколи вони вдаються до курйозних вчинків, наприклад прикидаються підлітками, або ереодягаються в жінок. Але пильні прикордонники все одно їх виявляють.

Також особливо спритні налагодили "бізнес" з виготовлення фальшивих документів, які надають право військовозобов'язаним чоловікам виїздит за кордон.

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