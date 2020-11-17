У сховищах - понад 46 тисяч тонн солі і понад 35 тисяч тонн піску.

Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і оприлюднив відео, як уже чергують дорожні служби. «Місто готується зустріти перший сніг, що синоптики прогнозують у Києві вже сьогодні. І, за потреби, ми можемо одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки», - повідомив Кличко.

Він додав, що на випадок тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій «Київавтодор» уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій.

Читайте такожВдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)

Кличко зауважив, що у сховищах на сьогодні - понад 46 тисяч тонн солі та понад 35 тисяч тонн піску.

Також столичні дорожники мають власну систему моніторингу погодних умов - 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій розміщені на в’їздах у столицю. «Метеостанції збирають інформацію за 14 показниками вимірювання й оперативно передають на монітори диспетчерського центру, що працює на базі комунальної корпорації «Київавтодор». Отримана інформація допомагає дорожникам визначати тип та концентрацію необхідних для використання протиожеледних матеріалів», - зазначив Кличко.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН