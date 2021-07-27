Наразі завершено нарізку сталі та зварено частину шести відсіків.

Будівництво першого корвету класу ADA проєкту "MILGEM" для ВМС України в Туреччині ведеться із чітким дотриманням графіку.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Відомство також опубліковало фото з корабельні, де збирають судно.

Роботи над корветом розпочалися у січні 2021 року, за участі українських фахівців. Наразі завершено нарізку сталі та зварено частину шести відсіків. Надалі планується фрмування кілю.

Будівництво ведеться за формулою "50 на 50" - корабель буде завершено на одному з українських підприємств, за підтримки турецьких спеціалістів.

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"Із турецькою стороною була досягнута домовленість, що корпус першого корвета побудують у Туреччині, а оснащення, встановлення озброєння та доведення до повної готовності відбудеться в Україні. Особливістю контракту є поетапна передача українській стороні технологій будівництва кораблів цього класу. Усі наступні корвети класу ADA будуть побудовані виключно на українських потужностях", — зазначив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, за своїми тактико-технічними характеристиками корвети класу ADA повністю відповідають вимогам Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Кораблі несуть захист від високоточних ракет, оснащені сучасними засобами радіо- та гідролокації а також системою протиповітряної оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

Автор: Дмитро Захаров